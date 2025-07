Autoarticolato resta bloccato tra Mormanno ed Orsomarso: caos alla circolazione

- Advertisement -

COSENZA – Questa mattina un autoarticolato è rimasto bloccato lungo la strada comunale che da Mormanno conduce ad Orsomarso e porta verso le cittadine dell’Alto Tirreno Cosentino. L’arteria, strutturata con una seria di tornanti ed una pendenza del 10%, non è adatta ad essere percorsa dai mezzi pesanti per via di una carreggiata stretta e tortuosa.

Al momento, dunque, è impossibile transitare in entrambe le direzioni di marcia. A quanto si apprende, il conducente del mezzo non sarebbe italiano e probabilmente ha percorso la strada non conoscendo le difficoltà che avrebbe incontrato sul tragitto. La circolazione, che su questa strada in estate aumenta in modo considerevole, per chi va e viene dal mare alla montagna, è al momento bloccata con auto ferme in attesa che il mezzo possa essere rimosso. Sono state allertate le forze dell’ordine.