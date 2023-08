COSENZA – Disagi e rallentamenti sul tratto della Strada Statale 107 silana crotonese, al km 58, in direzione Camigliatello Silano, questa mattina per un’autovettura che, per cause in corso d’accertamento, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri, ma l’auto è andata quasi completamente distrutta. Il traffico ha subito rallentamenti.

- Pubblicità sky-