Atto vandalico a Rota Greca, rubati alberi di ulivo e da frutto dai terreni di un’azienda agricola

ROTA GRECA (CS) – “Il tutto è stato denunciato alle autorità, ma quel tempo tolto alla mia famiglia di sicuro non me lo darà indietro nessuno”. Sono le parole di Fedele Giuseppe Valente che ha subito, tra martedì e giovedì scorsi, il furto di numerose piante d’ulivo e di alberi da frutto. “La rabbia non ti viene per la fatica fatta o per i soldi investiti – scrive su Facebook per denunciare l’accaduto – ma per il tempo che tolgo alla mia famiglia per portare a termine un progetto di lavoro, che possa portare anche opportunità di lavoro per le persone del mio paese. E qualcuno “prova” a far sì che questo non avvenga”.

“A novembre nel Comune di Rota Greca nella mia azienda agricola, nei miei terreni, ho concluso la piantagione di un nuovo uliveto, ma forse questo ha potuto dare fastidio, generare invidia o gelosia, non so… Sta di fatto, che tra martedì e giovedì hanno deciso di appropriarsi delle mie piante di ulivo, estirparle per ripiantarle chissà dove”.

“La cosa buffa – prosegue il titolare dell’azienda agricola – è che nessuno sa niente, nessuno ha visto e sentito nulla. Cosa molto difficile infatti, essendoci una sola ed unica strada che porta nell’uliveto in questione. Poi giustamente, le piante erano “poche” e te le metti in tasca e vai via indisturbato. Indisturbati anche per come hanno lavorato, come se qualcuno tenesse d’occhio me, per far sì che qualcun’altro lavorasse in tranquillità. Morale della favola, ulivi e piante da frutto come per magia, sono spariti”.

“Il mio nuovo uliveto per la fine di marzo sarà nuovamente impiantato, su questo non c’è dubbio, ma penso che siamo arrivati veramente al limite dell’assurdo con uno schifo mai visto”.