Atti intimidatori , Consiglio comunale aperto a Bisignano. Succurro: ‘istituiremo una Cpt’

BISIGNANO – Un Consiglio comunale aperto che ha fatto registrare la partecipazione di numerosi primi cittadini, della presidente della Provincia di Cosenza e di Ance Calabria, Rosaria Succurro e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, è stato quello svoltosi a Bisignano, dopo i due atti intimidatori verificatisi recentemente ai danni della consigliera comunale di maggioranza Maria Rosaria Sita e dell’assessore Pierfrancesco Balestrieri.

Durante l’assise pubblica è stato ribadito come il tema della sicurezza sia centrale per una città come Bisignano, la cultura della legalità, utile alla società nel suo processo di crescita, partendo anche dalle nuove generazioni, per inculcare i valori della democrazia e della libertà.

Quello delle intimidazioni, per i presenti al Consiglio, resta un fenomeno molto preoccupante, che ha raggiunto numeri considerevoli ed in continuo aumento. In particolare, la presidente di Ance Calabria, Rosaria Succurro ha annunciato l’istituzione di una Centrale di Prevenzione Tutela, uno strumento per prevenire questi episodi.