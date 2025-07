Atti di vandalismo e furti al Parco Avventura di Potame: il direttore «un danno che spezza la voglia di fare»

- Advertisement -

DOMANICO (CS) – Bagni distrutti e lavandini portati via, rubata l’attrezzatura dell’angolo bar, asportate finanche le porte. E’ amareggiato e avvilito Paolo Barbarossa, direttore dell’Adventure Park di Potame, frazione di Domanico (Cs), nel mirino di ladri e vandali proprio alla vigilia dell’apertura prevista per il prossimo 13 luglio. “E’ un affronto all’intera comunità – dichiara in un video su Facebook mentre mostra le immagini dello scempio compiuto. – Dalle istituzioni ci aspettiamo un forte segnale di condanna verso un gesto che mortifica gli sforzi di un intero territorio”.

Molta gente veniva qui a trascorrere le giornate con la famiglia, i bambini: “Le immagini non meritano neanche di essere commentate perchè parlano da sole – dice Barbarossa – e il mio pensiero va soprattutto ai giovani della nostra associazione che hanno creduto nel progetto ed erano pronti a questa nuova stagione. Un progetto culturale, naturalistico, ambientale…”. Per quello che riguarda l’ARCAS che ha in gestione la struttura, oggi si conclude il nostro ciclo. Lo dico con l’amarezza di chi ci ha creduto“.

Per domenica prossima, è stato promosso un tavolo di confronto alle ore 10 per sostenere e mostrare vicinanza, e soprattutto per lanciare un messaggio contro chi ha compiuto tutto questo.