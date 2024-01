Atti di crudeltà contro gli animali, troppi casi nel Cosentino

COSENZA – Sono diverse le segnalazioni affidate ai social network ed in particolare a Facebook per denunciare atti di barbarie e crudeltà nei confronti degli animali. Partiamo da Carolei dove un utente, Danilo, segnala in un post: “ieri pomeriggio facendo una passeggiata mi sono imbattuto in questa spiacevole scena: un gatto privo di vita, forse senza testa in un contenitore di plastica e 200 metri più giù, un altro privo di parte della pelliccia. Mi fermo qui, per non toccare la sensibilità delle persone, non voglio pensare chi o cosa abbia potuto fatto tutto questo: provo solo rabbia”.

Nei mesi scorsi e anche a metà dicembre invece, sono stati sollevati alcuni casi a Paola, sul tirreno Cosentino, di maltrattamenti e persino atti di sadismo ai danni di cani randagi. Ultimo in ordine di tempo, lo scorso 18 dicembre, con l’abbandono di 5 cuccioli, letteralmente chiusi in una busta nera, ma ancora vivi. Il ritrovamento da parte di un utente mentre passeggiava con il proprio cane nella zona delle ‘T’ di Paola. “Per fortuna li ho sentiti. I cani avranno una settimana circa. Per chi li abbandonati non ho parole”.

E’ davvero impensabile che in circolazione ci siano persone, capaci di compiere atti di questo tipo, contro esseri viventi indifesi e che soprattutto, restino impuniti davanti a quello che è un reato.