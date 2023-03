Attesa per Monsignor Rega, nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Tre mesi di attesa, ma ora la giornata che la Diocesi di San Marco argentano-Scalea attendeva, è arrivata. Era il 10 dicembre 2022 quando nella Cattedrale della cittadina normanna è arrivato l’annuncio: da allora Monsignor Stefano Rega, proveniente dalla diocesi di Aversa, in Campania, è il nuovo vescovo e prende il posto di monsignor Leonardo Bonanno, che lascia per sopraggiunti limiti di età. Lo scorso 18 febbraio, poi, ad Aversa, l’ordinazione. Domani, sabato 4 marzo, finalmente l’ingresso nella sua nuova sede episcopale.

In questi giorni Mons. Rega si è già recato a San Marco Argentano ed ha potuto apprezzare la qualità del clero a sua disposizione e l’affetto dei fedeli.

Un ingresso in diocesi, che arriva nei giorni in cui l’intera regione, e non solo, è scossa dalla tragedia di Cutro. L’ attenzione di monsignor Rega è rivolta proprio a quello che è il valore della vita umana non solo in riferimento ai fatti del crotonese, ma anche a tanti altri eventi che riempiono quotidianamente le pagine di cronaca.