Associazione a delinquere finalizzata all’estorsione: 2 condanne nel Cosentino

CORIGLIANO (CS) – Battuta d’arresto per il sistema estorsivo e mafioso rappresentata dalla sentenza ai danni di B.F e A. G., entrambi di Corigliano, con cui il GUP di Catanzaro, Dott.sssa C. Esposito, dichiarando la loro colpevolezza per i reati di estorsione e di associazione a delinquere.

I fatti risalgono al 2022 quando i due soggetti, già noti alle forze dell’ordine, si presentarono presso un esercizio commerciale di Corigliano per chiedere di consegnare loro una somma di denaro motivando la richiesta sostenendo che da quelle parti “funziona così” e che bisogna accettare questa situazione senza protestare.

L’esercente ha da subito informato e allertato le forze dell’ordine dando così il via a una corposa indagine portata avanti dalla DDA di Catanzaro, nella persona del procuratore Dott. A. Riello, la quale ha dapprima permesso di individuare i soggetti responsabili di tali reati, di ricostruire con precisione le loro condotte estorsive e di chiederne in finale il rinvio a giudizio. Oggi, dopo la loro richiesta di rito abbreviato, gli imputati sono stati condannati rispettivamente a 5 anni 6 mesi e a 4 anni e 5 mesi di reclusione. Riconosciuto altresì, nella sentenza di condanna, il diritto al risarcimento del danno sia in favore della parte offesa costituitasi parte civile e rappresentata dall’avvocato Saverio De Bartolo, sia in favore dell’associazione antiracket Lucio Ferrami difesa dall’avvocato Albino Domanico.