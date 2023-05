Assenteismo all’Asp di Rogliano, in aula il brigadiere d’Alessandro

COSENZA – Si è svolta ieri, davanti al Tribunale di Cosenza, l’udienza del processo nato dall’indagine dei carabinieri di Rogliano, coordinati dalla Procura di Cosenza, per ipotizzati episodi di assenteismo, attraverso un presunto uso distorto del badge e l’inoltro di certificazioni, asseritamente, non vere della presenza, a carico di una trentina di dipendenti e funzionari dell’Asp di Rogliano, per fatti risalenti al periodo aprile-ottobre 2015 .

In particolare, è stato completato il contro-esame del principale teste dell’accusa, il brigadiere D’Alessandro, sottoposto alle domande di alcuni dei difensori degli imputati, fra questi gli avvocati Ferdinando Pantuso, Pierluigi Pugliese, Antonella Rizzuto, Nicola Carratelli e Marlon Lepera, i quali hanno evidenziato, a garanzia dei loro assistiti, col supporto delle registrazioni video mostrate in aula, discrasie ravvisate in ordine all’individuazione certa degli indagati, agli orari di ingresso ed uscita dai locali aziendali, a funzioni, condotte e comportamenti, anche, sulla base degli esiti dell’accertamento peritale disposto dal Tribunale.

Il processo è stato aggiornato al 19 giugno per l’escussione di altri Operatori di P.G.