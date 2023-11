Assaporagionando, ad Acri un tavolo per ragionare sullo sviluppo della Calabria

ACRI (CS) – Nella suggestiva cornice di Palazzo Sanseverino Falcone ad Acri è stato organizzato un tavolo tecnico intorno al quale ragionare sulle opportunità di un territorio ricco, variegato e complesso come si presenta la Calabria, prendendo a prestito i temi dell’agroalimentare e l’artigianato regionali. E’ stata inaugurata ieri, infatti, la 23esima edizione di Assaporagionando all’interno della quale gli organizzatori hanno programmato il tavolo a più voci al quale è stato invitato il presidente di Ferrovie della Calabria, ing. Ernesto Ferraro.

Una iniziativa che ha fatto incontrare, allo stesso tavolo, amministratori e tecnici allo scopo di contribuire insieme allo sviluppo di una regione dal territorio che si presta, per naturale vocazione, anche al turismo enogastronomico, puntando sulle eccellenze dei suoi prodotti. Il territorio calabrese, infatti, offre una variegata proposta che parte dalla valorizzazione delle produzioni tipiche delle aree interne.

“A queste, infatti, bisogna rivolgere i nostri sforzi – afferma l’ing. Ferraro, perchè la Calabria non è più l’ultima regione d’Italia. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto sta facendo un grande lavoro in questa direzione, mostrando grande sensibilità verso questi temi”. Il presidente di Fdc non ha voluto far mancare il suo contributo: “Ferrovie della Calabria è seduta a questo tavolo – ha concluso – perché abbiamo posti belli da far vedere e noi dobbiamo portare le persone a visitare questi posti, nelle piccole comunità, quelle delle aree interne, potenziando il sistema di trasporti regionale con una sempre maggiore capillarità e qualità”.