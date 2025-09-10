HomeProvincia

Asp Cosenza replica a Orrico: “Servizio logopedia mai interrotto a Rogliano, sarà potenziato”

"Parlare di un servizio inesistente o sospeso non corrisponde alla realtà dei fatti" - dichiara l'azienda sanitaria provinciale dopo l'esposto ieri al Tribunale di Cosenza della deputata Anna Laura Orrico

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza “ritiene doveroso chiarire, con la massima trasparenza, la situazione del reparto di Neuropsichiatria infantile di Rogliano, al centro di notizie che hanno suscitato preoccupazione tra le famiglie e nell’opinione pubblica”. La replica dell’Asp di Cosenza arriva dopo che ieri la deputata del M5S Anna Laura Orrico ha presentato un esposto al Tribunale di Cosenza, denunciando “otto mesi senza logopedia per i piccoli pazienti nel reparto di neuropsichiatria di Rogliano. Famiglie che non ricevono proprio l’assistenza domiciliare da almeno tre o quattro anni”.

L’ASP – prosegue la nota – intende rassicurare: la continuità del servizio logopedico non è mai stata interrotta e oggi l’assistenza è garantita da due logopediste operative sin dal 30 giugno. La vicenda è stata originata da circostanze personali riguardanti la logopedista in servizio fino alla scorsa primavera. Dopo alcuni periodi di malattia di breve durata, a metà giugno è stata formalizzata la sua interdizione per maternità. Dal 17-18 giugno la direzione ha quindi attivato le procedure di sostituzione, garantendo fin da subito una copertura transitoria con personale spostato temporaneamente da altri incarichi.

Oggi il reparto garantisce la piena operatività con 2 logopediste e proseguirà con l’arrivo di un nuovo operatore a tempo pieno, in servizio dal 1° ottobre 2025. Una pianificazione che non risponde solo all’esigenza contingente ma guarda anche al futuro, rafforzando in maniera strutturale il servizio e aumentando la capacità di presa in carico delle famiglie. L’ASP comprende le preoccupazioni dei genitori e di quanti hanno sollevato il problema, ma è necessario ribadire con chiarezza che il reparto non ha mai smesso di garantire le prestazioni logopediche. Parlare di un servizio inesistente o sospeso non corrisponde alla realtà dei fatti. Le procedure attivate dimostrano l’impegno dell’Azienda a fronteggiare tempestivamente una situazione imprevista e a trasformarla in un’occasione di potenziamento dell’organico”.

Antonello Graziano: “Inutile allarmismo”

 Perentorio l’intervento del Direttore generale Antonello Graziano sull’argomento: «Chi ha sollevato la questione ha agito con approssimazione e superficialità, generando inutile allarmismo». La logopedia rappresenta un tassello fondamentale nei percorsi di crescita e di inclusione dei bambini seguiti dal reparto di Neuropsichiatria infantile. Proprio per questo motivo, la Direzione ha dato priorità assoluta a questa esigenza, pur tra le difficoltà legate alla gestione del personale e ai vincoli normativi.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza respinge quindi l’idea che ci sia stata una sospensione delle cure e ribadisce il proprio impegno a garantire con continuità il diritto alla salute dei minori. Il percorso seguito negli ultimi mesi dimostra che la macchina organizzativa, pur tra difficoltà e passaggi burocratici, è riuscita a tutelare i bambini in carico alla struttura. Il futuro si apre ora con prospettive più solide e la professionista neo-assunta dimostra la chiara volontà di consolidare l’offerta terapeutica sul territorio”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Scassinatore ladro furti

Paura nella notte a Schiavonea: ladro tenta di entrare in una casa ma la...

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della...
Elly-schlein pD

Regionali, domani Schlein in Calabria. Il Pd: «Un’altra Calabria: no al razzismo, sì ad...

Calabria
CATANZARO - "La Calabria deve ritornare a essere quella terra di solidarietà umana e di speranza nel futuro che è sempre stata". È quanto...
pellegrinaggio nazionale famiglie paravati

A Paravati il Pellegrinaggio regionale delle famiglie 2025: «non perdere la speranza»

Calabria
MILETO (VV) – Sarà una giornata all’insegna della speranza e della comunione quella di sabato 13 settembre, quando migliaia di fedeli da tutta la...
Falcon 50

Un attacco d’asma e poi la terapia intensiva, volo salva-vita per un bimbo dalla...

Calabria
CATANZARO - Dall'azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro arriva la storia compicata ma a lieto fine di un piccolo paziente, G., giunto al...
arresti Forza nuova - Roberto Fiore dichiarazioni

Arrestati tre esponenti di Forza Nuova, Fiore «azione repressiva, nessun referto medico conferma l’aggressione»

Calabria
CATANZARO - Parla di "falsa aggressione" Roberto Fiore, dell'ufficio politico di Forza Nuova in merito ai "tre militanti di Forza Nuova, Carmelo La Face,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37292Area Urbana22401Provincia19878Italia8029Sport3866Tirreno2942Università1462
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Scassinatore ladro furti
Ionio

Paura nella notte a Schiavonea: ladro tenta di entrare in una...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della...
Calabria

Paura a Crotone: container in fiamme e tre esplosioni in un’area...

CROTONE - I vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenuti in via Amedeo Avogadro difronte ex zona industriale per un incendio di...
v
Calabria

Calabrese: «M5S e Pd contro i droni anti-incendi e rifiuti, adesso...

CATANZARO - "L'uso dei droni in Calabria, nel contesto del monitoraggio ambientale e della repressione degli incendi, promosso dal presidente Occhiuto all'interno dell'operazione 'Tolleranza...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza
Area Urbana

Cosenza, verso la riapertura del parcheggio di via Aldo Moro: manca...

COSENZA - "Non appena AMACO ha comunicato la cessazione del servizio di gestione della struttura di via Aldo Moro ho immediatamente inviato una comunicazione...
virus_sinciziale_neonati
Area Urbana

Asp Cosenza: al via dal 1° ottobre il vaccino anti-virus sinciziale...

COSENZA - "Il  Presidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN) Regione Calabria,  Dr. Gianfranco Scarpelli, esprime un sentito ringraziamento all’ On. Roberto Occhiuto per...
Francesco_Nikolas_Chiara_Pino-Insegno
Provincia

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a...

COSENZA - Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA