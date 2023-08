Asp Cosenza, OSS a tempo determinati assunti dalla graduatoria. FP CGIL «un buon segnale»

CASTROVILLARI (CS) – «L’assunzione degli Operatori Socio-Sanitari provenienti da una graduatoria per chiamate a tempo determinato, è il risultato di un accordo fortemente voluto dalla FP CGIL di Castrovillari. Si tratta di Personale che è stato assunto in sostituzione di altri O.S.S., assenti dal lavoro per vari motivi: lunghe degenze, maternità ecc… La graduatoria a tempo determinato, a cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sta attingendo per colmare le assenze temporanee, è stata regolarmente costituita durante il periodo di emergenza pandemica, e ha dato risposte positive, poiché è stata utilizzata per colmare le carenze di Personale OSS durante tutto il periodo di emergenza covid».

È quanto afferma il una nota Vincenzo Casciaro – Segretario Generale FP CGIL Castrovillari che spiega « come da noi ribadito a febbraio scorso nel corso della riunione tenutasi all’Asp, se è vero che è cessata l’emergenza covid, non altrettanto si può dire per l’emergenza legata alla carenza di Personale; che si può risolvere, o quanto meno alleviare, avviando le necessarie riqualificazioni ed assumendo nuovo Personale a tempo indeterminato. Le sostituzioni degli O.S.S. temporaneamente assenti, invece, abbiamo voluto che avvenissero per chiamata dalla graduatoria degli OSS a tempo determinato. Ci è sembrata un’operazione di alto valore sociale e morale, poiché questi Lavoratori avevano dato la loro immediata disponibilità a lavorare nei reparti, già in piena emergenza pandemica».

«Lo scorrimento della graduatoria degli OSS a tempo determinato, in sostituzione degli OSS temporaneamente assenti – prosegue Casciaro – è quindi un atto legittimo, poiché va a colmare le carenze di OSS non altrimenti sostituibili, dando così risposte all’urgenza del reperimento di Personale in situazioni di estrema carenza. Ciò risponde ai bisogni dei tanti reparti che altrimenti resterebbero sguarniti. Ma dà qualche risposta anche ai lavoratori che nei momenti più critici, come durante la pandemia, non hanno esitato a dare la propria disponibilità a lavorare nei reparti più a rischio di contagio. La FP CGIL di Castrovillari – conclude – continuerà le sue battaglie, affinché l’ASP vada ora a colmare le carenze di Personale sanitario utilizzando tutte le graduatorie a sua disposizione, nonché procedendo a riqualificare il proprio organico utilizzando tutte le possibilità oggi offerte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalla FP CGIL nazionale».