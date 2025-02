Ascensori non funzionanti in ospedale a Castrovillari, Laghi «grave disservizio provoca disagi»

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – “Il continuo disservizio di tre dei cinque ascensori per il pubblico, all’ospedale spoke di Castrovillari, continua a creare disagi sia per il personale sanitario che per gli utenti”. A dirlo è il consigliere regionale Ferdinando Laghi, capogruppo di “De Magistris Presidente” che ha reso noto di avere inviato una nota al direttore generale, al direttore del dipartimento tecnico amministrativo e all’Ufficio unico per la sicurezza dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nonché alla Direzione medica dello spoke di Castrovillari.

“Con rammarico – afferma Laghi – devo segnalare il mancato funzionamento di ben tre dei cinque ascensori utilizzabili dal pubblico. Il conseguente disservizio, evidentemente grave, data da oltre due anni, o con il blocco continuativo del funzionamento, ovvero con brevi periodi di possibile utilizzo. Ciò posto, nell’esercizio delle funzioni insite nel mandato assunto, con la presente invito a voler provvedere in merito, con la necessaria e opportuna celerità”.

“In difetto – sottolinea il consigliere regionale – si procederà a segnalare l’accaduto alle autorità preposte alla sorveglianza, in quanto detta inefficienza lede i diritti e gli interessi del personale medico, sanitario nonché dei pazienti e utenti in genere, in special modo di coloro i quali abbiano limitazioni di diversa natura nei movimenti o nella deambulazione“.