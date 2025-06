Arriva il caldo e anche gli incendi, allerta in provincia di Cosenza: disagi a Tarsia, evacuata Rsa a Cassano

- Advertisement -

COSENZA – La prima ondata di caldo ha già generato numerosi incendi di vegetazione che si sono sviluppati questa mattina interessando in particolare la provincia di Cosenza, dove la situazione risulta tra le più critiche. Secondo quanto riferito dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, sono stati oltre 55 gli interventi effettuati in tutta la regione, con una concentrazione significativa nelle aree dell’Alto Ionio e dell’Alto Tirreno Cosentino.

Cassano allo Ionio: evacuata RSA per precauzione

Un caso che ha destato forte preoccupazione si è verificato a Cassano allo Ionio, dove un incendio di vegetazione si è propagato nelle immediate vicinanze di una struttura RSA. Per motivi di sicurezza, 10 persone sono state evacuate, mentre le fiamme hanno raggiunto una tettoia in legno all’esterno dell’edificio, causando lievi danni. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati.

Tarsia e l’A2 del Mediterraneo: fiamme lungo l’autostrada

Altro punto caldo è la zona di Tarsia, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove sono stati segnalati numerosi focolai tra arbusti e macchia mediterranea bassa. I roghi hanno causato disagi alla viabilità, rendendo necessari ulteriori rinforzi. La Sala operativa regionale dei Vigili del Fuoco ha infatti disposto l’invio di una squadra dal comando provinciale di Crotone a supporto delle squadre di Castrovillari e Corigliano Rossano.

Dati aggiornati sull’intervento dei Vigili del Fuoco

L’attività dei vigili del fuoco è intensa su tutto il territorio calabrese. Alle ore 18:00 di oggi, il bilancio degli interventi era il seguente:

Provincia di Cosenza: 24 incendi di vegetazione

Provincia di Catanzaro: 12 incendi

Provincia di Crotone: 5 incendi

Provincia di Vibo Valentia: 4 incendi

Provincia di Reggio Calabria: 10 incendi

A questi si aggiungono circa 90 interventi di soccorso tecnico di vario genere, segno dell’elevato livello di operatività e della complessità delle situazioni da gestire.

Appello alla prudenza

Le autorità raccomandano ai cittadini massima attenzione e comportamenti responsabili: evitare l’accensione di fuochi all’aperto e segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio al numero di emergenza 115. La collaborazione della popolazione è fondamentale per prevenire ulteriori danni e proteggere persone, animali e territorio.