Arrestato giovane cassanese, trovato in possesso di 195 grammi di hashish

CASSANO IONIO (CS) – E’ stato arrestato in flagranza dai carabinieri, un giovane di 26 anni, di Cassano, S.F., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione domiciliare eseguita nella sua abitazione nel centro storico di Cassano, sono stati scoperti 195 grammi di hashish. La droga era suddivisa in due panetti e i militari hanno anche rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 26enne è stato posto ai domiciliari.