Arma dei Carabinieri: la caserma di Castrovillari apre ai piccoli studenti

CASTROVILLARI (CS) – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la caserma dei Carabinieri di Piazza Municipio di Castrovillari, intitolata alla memoria del Tenente Colonnello Leonardo Perretti, Medaglia di Bronzo al Valore Militare, ha aperto le porte ai giovani cittadini della comunità castrovillarese. Dopo la solenne celebrazione dinanzi al Monumento dei Caduti con la deposizione di una corona d’alloro a ricordo di tutte le vittime di guerra, alla presenza delle Autorità locali militari e civili, i Carabinieri hanno ospitato oltre 100 studenti di scuole medie ed elementari di alcuni Istituti scolastici della zona.

I giovani hanno seguito, con evidente entusiasmo, un percorso didattico appositamente organizzato: dopo la proiezione di un breve filmato i cui hanno avuto una prima cognizione delle varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, i bimbi hanno seguito le loro “guide in uniforme” lungo più postazioni dove sono stati illustrati concretamente i compiti svolti dai singoli Reparti, anche quelli specializzati della Forestale.

I giovani alunni hanno così avuto modo di conoscere da vicino le moderne auto del Pronto Intervento 112 del Radiomobile, utilizzate per il controllo del territorio a tutte le ore del giorno e della notte. Hanno visto da vicino gli equipaggiamenti e i materiali che permettono ai Carabinieri di lavorare in ogni circostanza in sicurezza. I militari hanno spiegato i rischi derivanti dall’uso di stupefacenti e di alcolici, facendo provare ai piccoli anche l’attrezzatura per l’alcoltest.

Simulata una ‘scena del crimine’

Ai ragazzi sono state spiegate le attività svolte dai Carabinieri per ricercare ogni utile prova durante i sopralluoghi di reato. A tal proposito gli studenti hanno potuto assistere a una dimostrazione pratica di esaltazione e repertamento di impronte digitali.



Successivamente i Carabinieri Forestali hanno invece illustrato ai ragazzi le principali attività volte a tutelare la natura, spiegando l’importanza del rispetto degli ecosistemi che ci circondano, necessari alla vita di tutti. Motore di questa splendida giornata è stato l’entusiasmo dei piccoli alunni che, con domande curiose e tutt’altro che banali, hanno mantenuto alta l’attenzione di ciascun presente, consentendo ai loro Carabinieri un confronto impegnativo e assolutamente costruttivo.

Nel solco di queste iniziative, l’Arma ha voluto ancora una volta esprimere la propria vicinanza alle comunità affidate, con cui è necessario – sin da piccoli – collaborare per il bene e la sicurezza del territorio. In questa indispensabile sinergia d’intenti e nella cornice del consolidato progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri hanno da sempre rivolto un’attenzione particolare alle nuove generazioni, per cui saranno organizzati anche nel corso di quest’anno scolastico incontri con i ragazzi di tutte le scuole.