Arcidiocesi Rossano-Cariati: domani si festeggia la Domenica del mare

CARIATI (CS) – In occasione del 9 luglio e della Giornata nazionale del Mare, l’Ufficio Diocesano per l’Apostolato del Mare, diretto da don Giuseppe Ruffo, ha organizzato in preparazione all’appuntamento, due momenti di preghiera.

Questa ricorrenza, ricorda la Cei, ha anche un’importanza ecumenica perché in molti porti le celebrazioni e le diverse attività di sensibilizzazione riguardo la situazione umana lavorativa dei marittimi vengono fatte congiuntamente con altre denominazioni cristiane. Il tema scelto per quest’anno è “Chi non ha pianto? – Il Mare come luogo di Vita”.

Domani a Cariati si celebrerà la Domenica del Mare nella parrocchia di Cristo Re con la Santa Messa alle ore 19 presieduta da don Giuseppe Ruffo e, a seguire, benedizione del mare e lancio di una corona di fiori in ricordo delle vittime del mare.