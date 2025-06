“Arberia Etno Folk” porta l’identità arbereshe in Francia: un ponte tra tradizione e futuro

- Advertisement -

MONTCEAU-LES-MINES (FRANCIA) – Non solo un evento culturale, ma un vero e proprio viaggio alla riscoperta delle proprie radici: è questo il significato profondo della partecipazione del neonato gruppo “Arberia Etno Folk” alla Journée Italienne, organizzata dal Comitato di gemellaggio Flam nella cittadina francese. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito della rassegna dedicata all’Italia, in programma dal 25 al 29 giugno, con proiezioni cinematografiche, racconti di migrazioni e momenti di autentico folklore. A rappresentare l’identità musicale e culturale delle comunità arbereshe saranno musicisti provenienti da Acquaformosa, Firmo e Lungro, riuniti sotto la guida dell’associazione RadiciBus, da sempre impegnata nel rafforzare i legami tra territori e generazioni.

“Radici non come punto d’arrivo, ma come ri-scoperta di legami”

Il gruppo “Arberia Etno Folk” nasce dall’unione di esperienze artistiche diverse, tutte radicate nel folklore locale, ma con la voglia di reinventarsi. Un’operazione culturale in cui lira e jembe-bongo si intrecciano con chitarra acustica e fisarmonica, dando vita a una reinterpretazione moderna dei canti popolari arbereshe. Non si tratta solo di musica: anche costumi e dialetti si fondono per creare un melting pot sonoro e visivo, in grado di rappresentare in modo autentico la pluralità dell’identità arbereshe, tra conservazione e innovazione.

L’evento clou sarà il 29 giugno, giorno della Journée Italienne, con l’esibizione live del gruppo in un contesto festoso che vedrà anche sfilate di auto e moto d’epoca e la presenza di street food italiano. Un’occasione per far conoscere – e riconoscere – le comunità migranti, non più come nostalgiche del passato, ma ambasciatrici di cultura attiva e viva.

“Non vogliamo che chi è partito – o chi parte ancora oggi – si senta solo,” affermano i promotori. “Questa esperienza ci permette di costruire nuovi ponti culturali tra l’Italia e la Francia, tra chi resta e chi va, tra chi custodisce e chi rinnova”. Il progetto “Arberia Etno Folk” si candida così a essere una nuova strada da percorrere: una testimonianza del valore del dialogo tra culture, territori e generazioni. Un inno alla memoria che sa guardare al futuro.