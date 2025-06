Aprigliano: pensionato aggredito dal vicino, anni di stalking culminano in violenza

- Advertisement -

APRIGLIANO (CS) – Un’escalation di tensione, segnalazioni ignorate e una situazione diventata ormai insostenibile: è l’epilogo dell’episodio avvenuto in località San Rocco di Aprigliano, dove un pensionato è stato brutalmente aggredito dal vicino di casa, che gli ha fratturato il setto nasale mentre stava rientrando nella propria abitazione.

Secondo quanto emerso, i rapporti tra i due vicini erano da anni segnati da denunce e accuse reciproche. Il pensionato aveva infatti più volte segnalato episodi di stalking da parte dell’aggressore, per motivi pare di natura personale. Anche la moglie dell’uomo, oggetto di attenzioni moleste, aveva sporto denuncia per stalking, raccontando di sentirsi spiata, di essere seguita e continuamente osservata nei movimenti quotidiani. Una situazione che avrebbe messo a dura prova la serenità familiare, anche per la presenza di un minore in casa.

La situazione è degenerata nelle scorse ore: il vicino, alla presenza di altri residenti, avrebbe perso il controllo, aggredendo fisicamente il pensionato e causandogli lesioni al volto. Sul posto sono intervenuti i sanitari per prestare soccorso all’uomo ferito, mentre i Carabinieri della stazione di Aprigliano sono stati contattati e hanno invitato la vittima a formalizzare una denuncia-querela. Nonostante gli sforzi di mediazione promossi più volte anche dal Comune non è stata trovata purtroppo soluzione.