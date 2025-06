Aprigliano, opposizione contro il sindaco Porco: «Aumenta ancora le tasse ai cittadini»

- Advertisement -

APRIGLIANO (CS) – In una nota i consiglieri comunali Andrea Muto e Angelo De Paoli del Gruppo ‘Insieme Si Può’ dichiarano: “Ieri in Consiglio Comunale, dopo aver negato il confronto sulla vicenda TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) perché in palese difficoltà, ed aver approvato l’ennesima variazione di bilancio di oltre 300 mila euro per pagare un’altra tranche di Debiti Fuori Bilancio, l’amministrazione Porco aumenta ancora le tasse ai cittadini di Aprigliano”.

“Il Sindaco – dichiarano Muto e De Paoli – a distanza di un solo anno da quando affermava che il Comune era sano e stabile ha preso in media quasi € 100 dalle tasche delle famiglie apriglianesi. Nonostante la crisi finanziaria che si è attestata fino ad ora a 3 milioni di euro di debiti e l’aumento vertiginoso delle tasse, il Sindaco Porco continua sulla stessa linea della mistificazione”.

Precisano i consiglieri: “A fine Consiglio Comunale di ieri, infatti, dopo aver appena approvato l’ulteriore innalzamento delle Tariffe TARI il Sindaco Alessandro Porco ha comunicato che convocherà un tavolo tecnico per attuare una riduzione delle stesse! Ciò ovviamente è impossibile anche perché siamo ancora in attesa che venga approvato o meno il piano del predissesto in cui lo stesso Sindaco si è impegnato ad aumentare le tariffe ai massimi”. “Insieme Si Può – conclude la nota – ancora una volta invita alla serietà. Proprio sulla serietà, sia in sede amministrativa che a livello politico, si potrà costruire un futuro solido di cui ora più che mai Aprigliano ha bisogno”