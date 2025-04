- Advertisement -

APRIGLIANO (CS) – Il gruppo di opposizione “Insieme Si Può – Aprigliano” commenta la gravità di quanto emerso ieri in Consiglio Comunale con riferimento alla certificazione di un debito pubblico vicino ai 3 milioni di euro. “Durante l’ultimo Consiglio Comunale, è stato ufficialmente certificato che il disavanzo del Comune di Aprigliano ammonta a –2.757.581,65 euro, un incremento di 2.700.000 euro in soli dodici mesi.

“Nel 2023, l’amministrazione dichiarava un disavanzo di -50.049,20 euro, senza alcun debito fuori bilancio. Oggi, a distanza di un anno, ci ritroviamo con un debito che supera i 2,7 milioni di euro,” hanno dichiarato i consiglieri Andrea Muto, Angelo De Paoli e Angelo Curcio. “Questa differenza dimostra chiaramente come la realtà dei conti comunali sia stata nascosta alla cittadinanza per troppo tempo, con il Sindaco e la sua amministrazione che sostenevano che i conti fossero sani e sotto controllo”.

Disavanzo: ricadute sui cittadini

Le conseguenze per la comunità di Aprigliano sono devastanti. “Questo enorme debito avrà ricadute dirette sui cittadini, con l’inevitabile aumento delle tasse e probabili tagli ai servizi essenziali. Una gestione fallimentare che ora costringerà le famiglie a farsi carico delle inadeguatezze di questa amministrazione,” proseguono i consiglieri. Inoltre, a questo debito si aggiunge l’enorme somma derivante dall’Unione dei Casali, di cui il sindaco Porco è presidente, ma che non è ancora stata quantificata ufficialmente”.

“Come apriglianesi, meritiamo un’amministrazione trasparente, competente e responsabile,” concludono i consiglieri. Oggi il nostro paese ha bisogno di un cambiamento immediato. Non possiamo più permettere che chi ha dimostrato di non saper gestire la cosa pubblica continui a tenere in ostaggio il futuro di Aprigliano.”