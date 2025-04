Aprigliano, Cia Calabria incontra gli agricoltori della Sila Piccola: emergenza cinghiali e carenza dei servizi di bonifica

- Advertisement -

APRIGLIANO (CS) – La Cia-Agricoltori Italiani della Calabria, rappresentata dal presidente regionale Nicodemo Podella, dal presidente di Cia Calabria Nord, Luca Pignataro, dal direttore Regionale Franco Belmonte e dal responsabile del CAA Cia di Cosenza, Davide Vena, ha incontrato gli agricoltori della Sila Piccola presso l’edificio comunale di C.da Cappello di Paglia, nel comune di Aprigliano. All’incontro, che ha visto la partecipazione attiva del sindaco di Aprigliano Alessandro Porco, si è discusso delle criticità del settore agricolo nell’area, con particolare attenzione ai danni causati dalla fauna selvatica e alla grave carenza dei servizi di bonifica.

Fauna selvatica: danni ingenti e richiesta di intervento normativo

Gli agricoltori hanno denunciato la situazione di estrema criticità causata dalla presenza dei cinghiali, i cui danni ai raccolti sono in continuo aumento. Gli strumenti di contrasto attualmente adottati si sono rivelati inefficaci. Da parte della Cia, è stato comunicato il contenuto del piano regionale recentemente varato, il quale prevede l’installazione di trappole per la cattura dei selvatici e la possibilità di interrare le carcasse su terreni privati o pubblici autorizzati. Tuttavia, senza interventi drastici e risolutivi, il problema non potrà essere affrontato adeguatamente. La Cia continua a sostenere la necessità di una modifica della Legge 157, affinché si introduca una gestione più incisiva della fauna selvatica. Nel frattempo, l’associazione invita gli agricoltori a denunciare i danni presso gli ATC competenti, richiedendo il risarcimento per i danni subiti.

Servizi di bonifica: infrastrutture inadeguate e insoddisfacenti

Gli agricoltori della Sila Piccola hanno sottolineato l’inefficacia delle attività di bonifica nella loro area, nonostante il passaggio dal Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali di Cosenza al Consorzio Unico della Calabria. Le principali problematiche riguardano la gestione dei bacini di raccolta, la mancanza di manutenzione delle opere esistenti e la scarsa efficienza delle prese d’acqua alle sorgenti. Nonostante l’avvio dei lavori di rifacimento della condotta idrica risalente agli anni ’50, la situazione non è migliorata. L’acqua fornita rimane insufficiente rispetto ai contratti stipulati con i produttori, non coprendo l’intero periodo colturale. La bassa pressione idrica costringe gli agricoltori a ricorrere a motopompe, con un aumento dei costi e una perdita di resa superiore al 50%.

Agricoltori esasperati chiedono un intervento politico

Gli agricoltori della Sila Piccola si sono detti esasperati dalla situazione e pronti a intraprendere azioni clamorose per ottenere ascolto e soluzioni concrete. I dirigenti di Cia riconoscono l’importanza del ruolo dei Consorzi di Bonifica per il territorio, ma denunciano la gravità delle problematiche che minacciano la sopravvivenza delle aziende agricole in una zona a vocazione monocolturale come quella della Sila Piccola. Cia chiede alla politica regionale, in particolare all’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo e al Dipartimento competente, di intervenire con misure tempestive e risolutive.

Al termine dell’incontro, è stato deciso di promuovere un incontro con l’Assessorato all’Agricoltura e il Consorzio Unico di Bonifica, coinvolgendo anche il Sindaco di Aprigliano. L’obiettivo è organizzare una riunione sul territorio entro aprile, con una visita ai luoghi interessati per evidenziare le criticità e discutere possibili soluzioni. Nei prossimi giorni, Cia-Agricoltori Italiani della Calabria si attiverà per chiedere formalmente alle istituzioni regionali di fissare la data di questo incontro urgente.