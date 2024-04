Anziano scomparso da Torino, l’appello dei familiari «potrebbe essere diretto a Cellara»

COSENZA – E’ scomparso da oltre una settimana Francesco Mammone, 74 anni residente a Torino del quale non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 15 aprile. L’anziano, al momento della scomparsa indossava jeans, scarpe di colore nero a strappo ed una camicia a righe blu e bianche. Quando si è allontanato era alla guida di una Lancia Ypsilon di colore grigio chiaro targata EX989GR.

I familiari sono disperati perché Francesco Mammone ha bisogno di prendere le sue medicine e potrebbe essere in estrema difficoltà. L’ultimo ad averlo sentito sarebbe un amico al quale il 74enne avrebbe riferito di essere diretto a Pianezza (To). I familiari sono molto preoccupati in quanto l’anziano sarebbe bipolare e da giorni verserebbe in stato confusionale. Inoltre ipotizzano che possa essersi diretto verso il suo paese natale in Calabria, a Cellara, nel Cosentino. Chiunque avesse sue notizie o si sia imbattuto nell’uomo, è pregato di chiamare i carabinieri. Contattata anche la redazione di “Chi l’ha visto?”.