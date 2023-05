Anziana trovata morta in casa in stato di decomposizione: è giallo a Mirto

CROSIA MIRTO (CS) – È giallo nel centro urbano di Mirto, nel comune di Crosia, in provincia di Cosenza. Il cadavere di un’anziana donna sarebbe stato trovato nella propria abitazione, in avanzato stato di decomposizione. A trovare il corpo della donna carabinieri della stazione locale guidata dal maresciallo Alessandro Greco. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Castrovillari che ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche del decesso. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbe anche una persona iscritta nel registro degli indagati. Il corpo della donna si trova al momento all’obitorio dell’ospedale ‘Giannettasio’ di Corigliano-Rossano in attesa che venga effettuata l’autopsia.

