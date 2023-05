Ancora un altro incidente sulla 107 a San Giovanni in Fiore: auto finisce contro guardrail

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un nuovo incidente stradale si è verificato sulla strada statale 107 Silana-Crotone. Un impatto avvenuto alla stessa altezza di dove perse la vita, lo scorso 3 maggio, un uomo di 63 anni, Franco Battigaglia, originario di Isola Capo Rizzuto e residente a Crotone.

Questa mattina, invece, un’auto – modello Citroen C1 – è finita contro il guardrail, Il conducente, fortunamente, è rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri San Giovanni in Fiore- Lorica, i Vigili del Fuoco e gli operatori Anas per mettere in sicurezza il tratto stradale che non ha comunque subito chiusure.