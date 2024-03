Ancora furti nelle villette del Cosentino, segnalazioni da Rose e Luzzi

COSENZA – Non è chiaro se si tratti della stessa banda, ribattezzata ‘della Mercedes’, ma negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni di nuovi furti nel Cosentino. Nelle scorse ore infatti, in contrada Petraro a Rose, è stata segnalata alle forze dell’ordine, la presenza di 5-6 persone a bordo di un suv Maserati, di colore scuro, che avrebbe tentato di introdursi in una villetta della zona.

Secondo quanto emerso la banda di ladri sarebbe poi scappata verso Luzzi. A preoccupare i residenti il fatto che, i tentativi di furto nelle case, avvengono anche in pieno giorno. Dalle segnalazioni inoltre, si parla di soggetti incappucciati e con il volto travisato dalle mascherine che avrebbero agito anche con persone presenti. Per questo motivo, ancora una volta, si invitano i cittadini a segnalare immediatamente la presenza di auto e soggetti ritenuti sospetti alle forze dell’ordine.