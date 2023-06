Anas: fino al 30 giugno chiusa la Statale 534 ‘di Cammarata degli Stombi’

CASSANO ALLO IONIO (CS) – L’Anas ha programmato i lavori di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 534 ‘Di Cammarata e degli Stombi’, nel territorio comunale di Cassano all’ Ionio, in provincia di Cosenza.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, fino al 30 giugno sarà in vigore la chiusura della statale, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 17,800 e il km 21,250. Il traffico veicolare in ingresso e in uscita della SS534, in prossimità del km 17,800 verrà deviato sulle Strade Provinciali 253 e 254 (ex SS106 Jonica), con ingresso/uscita sulla SS106 Radd. al km 27,500.