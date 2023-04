Amministrative a Marano Marchesato, riammessa la lista di Vivacqua sindaco uscente

MARANO MARCHESATO (CS) – Il Consiglio di Stato, Sez. II (Pres. FF Dario Simeoli, Est. Giancarlo Carmelo Pezzuto), con Sentenza n. 4222 del 26.4.2023, accogliendo integralmente le tesi dell’Avv. Oreste Morcavallo e dell’Avv. Albino Domanico ha riammesso la lista, con candidato a sindaco Eduardo Vivacqua, alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 del Comune di Marano Marchesato.

I fatti

In data 15.4.2023 alle ore 11:35 veniva presentata al Segretario Comunale del Comune di Marano Marchesato la lista del Sindaco Vivacqua, con tutta la documentazione prevista dalla legge vigente. In particolare veniva allegato anche un modulo unico di presentazione delle candidature con l’elenco, progressivamente numerato, dei cittadini-elettori che intendevano sottoscrivere la lista. Unitamente al delegato della lista, sig. Franco Stella, comparivano 40 cittadini, che sottoscrivevano, alla presenza del delegato e del Segretario Comunale, la presentazione delle candidature in favore del simbolo e della lista suindicata.

Occorre specificare per completezza che nell’androne del Comune e lungo le scale erano stati apposti degli avvisi di indicazione dell’ufficio competente con l’espresso riferimento ai cittadini-elettori facenti parte dell’elenco della lista in oggetto. Giova rilevare, ancora, che il modulo prescritto dal Ministero dell’Interno, conteneva il simbolo riprodotto, l’indicazione e descrizione della lista, l’indicazione del delegato e titolare del trattamento dei dati personali e, ripetesi, la sola elencazione dei sottoscrittori. E, pure, rilevante sottolineare che l’unica lista concorrente “Lista Civica liberamente” aveva già presentato la lista alle ore 10:15 minuti con alligate n. 60 firme di sottoscrittori.

Rimesse le due liste alla Commissione Elettorale, questa con il provvedimento impugnato ricusava la lista di Vivacqua ritenendo che la dichiarazione di presentazione della lista si presentava unito a moduli aggiuntivi recanti le sottoscrizioni tramite una semplice spillatura, modalità non sufficiente a rendere percepibile la volontà degli elettori di sostenere detta lista. Avverso il suindicato verbale si proponeva ricorso che il TAR respingeva. Immediatamente si proponeva appello al Consiglio di Stato, con il patrocinio dell’Avv. Oreste Morcavallo e dell’Avv. Albino Domanico che dopo lunga discussione ha accolto definitivamente il ricorso riammettendo la lista di Eduardo Vivacqua alle elezioni.

L’avv. Oreste Morcavallo si dichiara “estremamente soddisfatto per l’esito del giudizio e per i principi affermati dal massimo organo di giustizia amministrativa applicabili a tutte le elezioni che salvaguardano la massima partecipazione democratica alle consultazioni elettorali dequotando i vizi puramente formali relativi ai moduli di presentazione delle liste”.