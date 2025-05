Amministrative 2025: Perrotta eletto sindaco a Paola, Aieta a Cetraro, Russo a Scalea e Iacobini a Cassano

- Advertisement -

COSENZA – Amministrative 2025: oltre al comune di Rende (qui i risultati in tempo reale) in provincia di Cosenza cittadini al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale anche in altri 4 comuni: Paola, Cetraro, Scalea e Cassano All’Ionio. Quicosenza vi terrà aggiornati sull’elezione dei nuovi sindaci con il numero di voti e le percentuali.

Se nei 3 centri del Tirreno Cosentino sarà eletto sindaco il candidato che otterrà più voti, Cassano All’Ionio, così come Rende, è un comune sopra i 15mila abitati e per questo occorre che per essere eletto primo cittadino un candidato dovrà ottenere il 50%+1 dei voti. In caso contrario si andrà al ballottaggio per il secondo turno delle amministrative tra due settimane, quando è previsto anche il voto di tutti gli italiani per i 5 referendum abrogativi.

Amministrative 2025: sindaci eletti (PREMI F5 per aggiornare)

Comune al voto Candidati e Liste Sindaco eletto (%) Paola

(elettori 14.957) Giovanni Politano

(Insieme per Paola)

Antonio Tonino Cassano

(Libera Scelta)

Graziano Di Natale

(Paola civica progressista)

Roberto Perrotta

(La Nostra Paola)

Andrea Signorelli

(Riparte il futuro) Sezioni 17/17

Perrotta 38,08% (eletto sindaco)

Politano 24,16%

Di Natale 17,50%

Cassano 10,17%

Signorelli 10,10%

Cassano All’Ionio

(elettori 15.768)

Antonello Avena

(Articolo 21)

Carmen Gaudiano

(Per Amore di Cassano)

(La Mongolfiera)

(Libertà e Partecipazione)

Gianpaolo Iacobini

(Cassano Azzurra)

(Movimento Popolare)

(Noi Insieme)

(Patto Civico)

(La Cassano che vuoi) Sezioni 17/21

Gianpaolo Iacobini 52,55% (eletto sindaco)

Carmen Gaudiano 38,35%

Antonello Avena 9,09%

Cetraro

(elettori 10.270) Giuseppe Aieta

(Insieme per Cetraro)

Giovanni Del Trono

(Cetraro nel cuore) Sezioni 15/15

Aieta 65,25% (eletto sindaco)

Del Trono 34,75% Scalea

(elettori 10.643)



Mario Russo

(Scalea rinasce)

Giacomo Perrotta

(Scalea Oltre)

Gennaro Licursi

(Uniti per Scalea)

Angelo Paravati

(Scalea Futura)

Sezioni 8/8

Russo 40,85% (eletto sindaco)

Perrotta 28,65%

Paravati 17,21%

Licursi 13,29%