Amendolara: tragedia sfiorata ad un motoraduno, imprenditore schiacciato dal suo quad

AMENDOLARA (CS) – Momenti di paura ad Amendolara nel corso di un raduno di fuoristrada. Secondo quanto emerso un uomo di 46 anni, a bordo di un quad, avrebbe perso il controllo del mezzo rimanendo schiacciato. L’uomo, A.D.L., imprenditore di Amendolara, stava percorrendo una strada interna dopo aver attraversato la statale 481 della Valle del Ferro, quando il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato, schiacciandolo.

Allertati immediatamente i soccorsi, i sanitari del 118 si sono precipitati in contrada Cervinace, nel territorio di Oriolo. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il 46enne all’ospedale di Cosenza per gli accertamenti del caso. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.