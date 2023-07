Amantea, scontro tra tir e auto della Croce Rossa: cinque feriti, uno è grave – FOTO

AMANTEA (CS) – Paura sulla ex strada statale 18 in zona la Tonnara di Amantea (CS) per un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio

Due i veicoli coinvolti, un tir ed una Fiat Punto. A bordo del primo mezzo il solo conducente mentre nella Punto 5 volontari della Croce Rossa Italiana appartenenti al comitato di Paola. Quattro di quest’ultimi, con ferite medio/gravi, sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento con tre ambulanze nell’ospedale di Paola. Lesioni più gravi per un quinto passeggero (donna) rimasta incastrata tra le lamiere. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco e trasferita nella struttura ospedaliera di Catanzaro con elisoccorso.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Attualmente la statale 18 nella zona interessata dal sinistro chiusa al transito in ambedue le direzione sino al termine delle operazioni di soccorso.