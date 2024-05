Amantea: incidente sulla Statale 18 in località “La Tonnara”. Scontro tra Tir e autocarro: 3 feriti

AMANTEA (CS) – Incidente questa mattina sulla strada statale 18 nel territorio di Amantea, in località “La Tonnara”. Coinvolti nel sinistro un Tir e un autocarro leggero. Uno dei mezzi è finito di traverso e sul tratto si sono subito formate lunghissime code. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere. Il traffico sulla SS18 risulta interrotto e dalle 6 di questa mattina si registrano lunghe code. In corso le operazioni per ripristinare la viabilità ma al momento le autovetture in transito sono state deviate.

