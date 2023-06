COSENZA – Breve ma intensa. Come annunciato prima ondata di caldo africano sta facendo sentire i suoi effetti anche in Calabria ma soprattutto nelle zone interne del cosentino dove le temperature hanno raggiunto negli ultimi due giorni picchi di calore prossimi ai 36/37 gradi mentre oggi potrebbero toccare anche i 38/39 gradi. Come consuetudine l’anticiclone sub-tropicale ha portato anche afa e umidità ad accentuare la sensazione di calore, mari calmi, venti praticamente assenti e cielo lattiginoso per la presenza del pulviscolo desertico in sospensione.

Da domani stop al caldo africano

Ma il caldo africano ha le ore contate. Altre 24 ore di calura, anche intensa e poi, aria fresca atlantica che accompagna un intenso fronte perturbato, spazzerà via la cupola anticiclonica e con essa il caldo degli ultimi giorni anche sulla nostra regione. Perturbazione che porterà temporali e forti rovesci al nord e sulle zone alpine, mentre sulle regioni meridionali e in Calabria avremo solo qualche acquazzone sparso tra sabato e domenica localizzato principalmente sulle zone montuose.

La goccia fredda, infatti, scivolerà verso Sud senza provocare grossi effetti dal punto di vista delle precipitazioni, ma farà scendere in modo netto le temperature di anche di 6-8 gradi con un clima decisamente più sopportabile. Dalla giornata di sabato inizieranno a soffiare venti dai quadranti settentrionali che porteranno refrigerio un pò ovunque.

Fine giugno e inizio luglio nella media

Proiettando lo sguardo alla fine del mese di giugno e alla prima settimana di luglio, la novità più rilevante è che l’anticiclone africano dovrebbe rimanere alla larga dall’Italia favorendo una condizione meteo estiva ma senza eccessi. Questo fino al 5/6 di luglio.