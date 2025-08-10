Provincia

Altomonte: un festival che guarda ai popoli del Mediterraneo. Stasera la “Notte Bianca”

Sta per iniziare l'edizione 2025 del Festival Euromediterraneo di Altomonte; la kermesse, che avrà una sua coda in autunno, ma anche nella prossima primavera, vuole coinvolgere ed unire tutti i popoli del Mediterraneo

HomeProvincia
Paolo Talarico
Scritto da Paolo Talarico
Stima lettura: 1 minuti

ALTOMONTE (CS) – È una rassegna dal respiro sempre più internazionale, il Festival euromediterraneo, che prenderà il via ad Altomonte questa sera con la notte bianca. Una kermesse, che, anno dopo anno, continua a crescere sotto diversi punti di vista: gli appuntamenti, infatti, si protrarranno sino alla prossima primavera e, in particolare, nei mesi autunnali, la Calabria, e di conseguenza Altomonte, saranno sempre più baricentriche nel contesto mediterraneo.

La rassegna, infatti, prevede fino a novembre 2025, con il ciclo “Culture del Mediterraneo” ,workshop, laboratori, Autumn School e concerti interculturali grazie ad una collaborazione molto stretta con il Consolato del Marocco in Calabria.

“Ci sarà questo appuntamento importantissimo fra ottobre e novembre – ha detto il direttore artistico del Festival, Antonio Blandi – dedicato alla musica, alle parole, riprendiamo il discorso dell’Orchestra dei suoni e delle parole del Mediterraneo, diretta non solo da professionisti calabresi. Ci sarà anche Jamal Ouassini e sarà un’occasione di incontro per tutti i popoli del Mediterraneo”.

“Abbiamo realizzato questo progetto che coinvolge tutto il bacino del Mediterraneo – ha detto Domenico Naccari, console del Marocco in Italia – altri sindaci hanno aderito a questo progetto che noi concretizzeremo con il Conservatorio di Tangeri. E noi riteniamo, non solo sotto il profilo culturale, ma che possa essere anche un momento di confronto importante in relazione alla pace”. Il festival inizia questa sera con la “Notte Bianca”. 

 

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria36930Area Urbana22209Archivio Storico News20456Cosenza20377Provincia19713Italia7980In Evidenza7648Magazine3952

Correlati

Carica altri
Paolo Talarico
Altri articoli di Paolo Talarico
Cosenza

Focolaio di botulino a Diamante, gli aspetti ancora da chiarire e...

COSENZA - In casi come questi più passa il tempo, più si riesce a delineare quanto accaduto. Sui casi di botulino, che potrebbero essere...
Provincia

A Lungro nasce il primo sportello INPS bilingue: servizi anche in...

LUNGRO (CS) - Non è solo un nuovo sportello Punto Utente Evoluto INPS, ma è anche uno strumento attraverso il quale conservare la tradizione...
Area Urbana

Inaugurato a Rende il nuovo sportello Sorical. Calabretta «per un rapporto...

RENDE - Sorical si avvicina ai cittadini e lo fa inaugurando a Rende lo sportello commerciale in Piazza Matteotti. Da oggi dunque, i cittadini...
Caruso e Guarascio
Sport

Cessione Cosenza calcio, Il sindaco Caruso: «non credo alle parole del...

COSENZA - Le parole del presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, riportate dal Corriere della Calabria, non potevano non suscitare delle reazioni da parte...
Area Urbana

Cosenza verso l’equilibrio con l’ok del DUP. Caruso: «bilancio sotto controllo,...

COSENZA - Domani pomeriggio il Consiglio comunale di Cosenza sarà chiamato ad approvare il DUP, ovvero il Documento unico di Programmazione. Un'approvazione che arriva...
Ionio

Incendi nell’alto Ionio Cosentino, richiesto un distaccamento dei Vigili del fuoco...

TREBISACCE (CS) - Negli ultimi giorni gli incendi nell’alto Ionio cosentino, con conseguenze tragiche a Rocca Imperiale, che ha portato alla morte di una...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA