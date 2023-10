Altomonte scalda i motori, tutto pronto per lo slalom

ALTOMONTE (CS) – Motori e piloti pronti per il 4° Slalom Città di Altomonte, la gara automobilistica organizzata da ASA Castrovillari in programma oggi, domenica 22 ottobre.

L’evento sportivo sarà, infatti, il solo in tutta la regione valido sia come ultimo round di Coppa Italia ACI Sport che per i Trofei d’Italia Slalom, oltre ad essere valevole per il IV Trofeo Mario Verta, Trofeo Leonardo Elia e VI Memorial Vittorio Minasi.

Motori, sì, ma anche enogastronomia e turismo nella corposa tre giorni, ovvero quella che va dal 20 al 22 ottobre.

Lo slalom di domenica, infatti, è stato preceduto dal tour enogastronomico nella Valle dell’Esaro con le splendide auto storiche che hanno sfilato alla scoperta dei borghi di Roggiano Gravina, San Lorenzo del Vallo ed ovviamente Altomonte con degustazione di prodotti tipici.

Domenica, però, come di consueto, spazio ai motori con i piloti che affronteranno un circuito decisamente affascinante sotto ogni punto di vista.