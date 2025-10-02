HomeProvincia

Altomonte: presunta frode nella vendita di bombole di gas, c’è un nuovo indagato

Sequestrate oltre 20 bombole alterate vendute ad un supermercato di Cassano e l’intero impianto di imbottigliamento. Le sanzioni potrebbero superare i 150mila euro

ALTOMONTE (CS) – Si allarga l’inchiesta sulla presunta frode nella vendita di bombole di gas ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Dopo le denunce scattate a inizio settembre nei confronti di cinque persone per tentata frode in commercio, i carabinieri di Altomonte, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno proseguito gli accertamenti, arrivando a ricostruire una presunta frode consumata.

Bombole vendute ad un supermercato di Cassano

Dalle indagini è emerso che una nota azienda del territorio avrebbe venduto oltre 20 bombole di gas alterate a un supermercato di Cassano allo Ionio. Le bombole, secondo gli investigatori, risultavano difformi per peso, etichetta, collaudo e denominazione rispetto alla normativa vigente e riconducibili a varie società del settore. Nel corso delle verifiche è stato anche denunciato un sesto soggetto, accusato di omessa presentazione della SCIA per la detenzione delle bombole.

I carabinieri hanno anche accertato gravi violazioni amministrative, che hanno portato al sequestro dell’intero impianto di imbottigliamento, delle relative attrezzature e dei mezzi utilizzati. Le sanzioni amministrative, se confermate dalla Prefettura di Cosenza, potrebbero variare tra i 40mila e i 150mila euro, con l’eventuale sospensione dell’attività commerciale come sanzione accessoria.

