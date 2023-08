Altomonte, per la chiusura di “Primo atto” arriva Michele Placido

ALTOMONTE (CS) – La prima parte si è conclusa nei giorni scorsi, ma il cartellone di “Primo atto”, kermesse organizzata ad Altomonte dall’associazione culturale Novecento, con la direzione artistica di Benedetto Castriota, riserverà ancora appuntamenti di grande rilievo. Altre due serate, che spazieranno dalla musica al teatro, permetteranno al pubblico di poter assistere a spettacoli di grandissima qualità. I primi tre appuntamenti, svolti nell’anfiteatro comunale “Costantino Belluscio“, hanno riscosso unanimi consensi, ma, del resto, lo spessore degli artisti non poteva che essere sinonimo di grande spettacolo.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, si sono esibiti Paolo Rossi con “Scorrettissimo me”. Successivamente Giobbe Covatta, che ha portato in scena “Scoop! Donna sapiens”. Ed infine lo scatenato Roberto Lipari in “…e ho detto tutto”. Si riprende domani, lunedì 21 agosto, nell’ambito della “Notte in Rosa”, l’esibizione di Mariella Nava, accompagnata dalla Melos Orchestra. A chiudere, poi, “Primo atto”, la sera di mercoledì 23 agosto, alle ore 22, un artista noto ed apprezzato dal grande pubblico. Sarà, infatti, Michele Placido a salire sul palco di Altomonte per una serata fra musica e poesia. Sul palco, insieme a lui, la voce e la chitarra di Gianluigi Esposito e la chitarra ed il mandolino di Antonio Saturno.