Altomonte: l’attore Michele Placido chiude la rassegna ‘Primo atto’

ALTOMONTE (CS) – Michele Placido chiude la rassegna “Primo atto” kermesse organizzata ad Altomonte dall’associazione culturale Novecento, con la direzione artistica di Benedetto Castriota. Un ultimo appuntamento di particolare rilievo con un grande artista che delizierà il pubblico con uno spettacolo di qualità fra musica e poesia. Dopo i primi tre appuntamenti, svolti nell’anfiteatro comunale “Costantino Belluscio”, che hanno visto protagonisti Paolo Rossi con “Scorrettissimo me”, Giobbe Covatta con “Scoop! Donna sapiens” e Roberto Lipari con “…e ho detto tutto”, questa volta toccherà a Michele Placido.

La sera di venerdì 1 settembre, alle ore 22, l’artista, noto ed apprezzato dal grande pubblico, porterà in scena uno spettacolo fra musica e poesia. Sul palco, insieme a lui, la voce e la chitarra di Gianluigi Esposito e la chitarra ed il mandolino di Antonio Saturno. La rassegna “Primo Atto”, quindi, si chiuderà, come da programma, con questo spettacolo, che sarebbe dovuto svolgersi lo scorso 23 agosto, ma che è stato posticipato di circa dieci giorni per indisponibilità dell’artista.