Altomonte in festa: musica, spettacoli, gastronomia e artigianato. In migliaia alla Notte Bianca 2025 – FOTO

Grande successo di presente per l'edizione 2025 della Notte Bianca ad Altomonte. Dalle piazze alle vie più nascoste, ogni angolo del paese ha relegato ai visitatori concerti, spettacoli itineranti, performance artistiche e aree dedicate allo street food e all'artigianato

ALTOMONTE (CS) – La Notte bianca di Altomonte ha ufficialmente aperto l’edizione 2025 del Festival Euromediterraneo. In migliaia, ieri sera, si sono riversati nel meraviglioso borgo che domina dell’Esaro, per il tradizionale appuntamento dell’estate, tra musica, eventi, enogastronomia, cultura ma anche convivialità e voglia di divertirsi. Le piazze più famose di Altomonte si sono trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando migliaia di visitatori provenienti anche da fuori regione e non solo.

Notte Bianca di Altomonte 2025

L’evento, raccontato in diretta da RLB, ha avuto il suo clou con il concerto dei Los Locos che con le loro intramontabili canzoni, il mix anni 90 e i tanti successi della loro carriera hanno fatto ballare e divertire grandi e piccoli. Da piazza San Francesco a Piazza San Giacomo, da Piazza Castello a Piazza Tommaso Campanella le persone hanno vissuto una notte di festa grazie anche alla presenza di Deejay set e pianobar, artisti e compagnie di danza.

Non sono mancati anche gli eventi culturali con il Museo Civico aperto con ingresso gratuito, la Mostra “Legami di Colore” nella Torre Normanna, il Concorso “Il Borgo dei Desideri” che permetterà di vincere un week-end. Musica, cultura ma anche artigianato ed enogastronomia con la presenza di tante associazione e aziende agricole che hanno messo in vetrina i loro prodotti tipici.  La Notte Bianca di Altomonte si conferma così uno degli appuntamenti estivi più attesi e partecipati dell’estate, capace di coniugare intrattenimento di qualità e valorizzazione del territorio.

