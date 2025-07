Altomonte, fogne incomplete e strade a pezzi: ultimatum dei consiglieri Borrelli e D’Ambra all’amministrazione

- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – Clima teso ad Altomonte per la situazione della rete fognaria nella zona di Boscari/Farneto, dove i lavori risultano fermi da mesi. I consiglieri comunali Vincenzo Borrelli e Pierluigi D’Ambra hanno protocollato un sollecito urgente indirizzato al sindaco Gianpietro Coppola, alla giunta e agli uffici tecnici, denunciando con forza la gravissima paralisi che sta mettendo in ginocchio intere famiglie.

“La cittadinanza è stanca di scuse e riunioni inconcludenti” scrivono i consiglieri, puntando il dito contro “l’inerzia amministrativa che sta causando disagi pesanti, tra strade impraticabili e condizioni igienico-sanitarie precarie”. Informata della situazione anche la Prefettura di Cosenza, chiamata in causa per valutare eventuali responsabilità e omissioni.

Secondo Borrelli e D’Ambra, è “inaccettabile” giustificare la sospensione con presunti ritardi nei pagamenti da parte della Regione: i disciplinari di gara parlano chiaro, e le imprese vanno pagate per gli stati di avanzamento. I consiglieri chiedono l’attivazione immediata degli uffici competenti, la ripresa dei cantieri e, in caso di ulteriori ritardi, la revoca del contratto e l’escussione della polizza fideiussoria, come previsto dalla normativa. Richiesta una risposta formale entro 3 giorni lavorativi, come stabilito dallo Statuto comunale. “Chi ha sbagliato deve pagare. Gli errori politici non possono continuare a distruggere la nostra comunità”.