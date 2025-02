Altomonte, convenzione con Edison scaduta. Mozione a Sindaco e Giunta: “subito nuova ratifica di benefici”

- Advertisement -

ALTOMONTE – Sul territorio del comune di Altomonte è operativa una centrale termoelettrica di cogenerazione di proprietà della Edison S.P.A. Fin dal 1999 le parti hanno sottoscritto una serie di accordi, protocolli di intesa, convenzioni, addentum e relativi regolamenti attuativi, onde poter regolare i criteri di mitigazione dell’impatto ambientale conseguente alla costruzione e all’esercizio della Centrale, stabilendo anche impegni in materia di collaborazione sul territorio, sponsorizzazioni, riconoscimento di benefici anche di natura economica a vantaggio della collettività locale, in termini di sponsorizzazione di eventi sociali e culturali patrocinati dal comune, ricadute occupazionali, somministrazione di energia elettrica alle utenze comunali e alle imprese a prezzi agevolati, contribuzione al miglioramento del patrimonio strutturale del comune di Altomonte.

Gli impegni assunti tra le parti attraverso gli anni e attraverso varie convenzioni sono scaduti in data 31.12.2019. Quest’ultima convenzione senza soluzione di continuità viene dalle parti rinnovata per un ulteriore periodo di anni quattro, fino al 31.12.2023. Con nota acquisita al protocollo del Comune di Altomonte in data 03.04.2024 (prot.2666/2667) il Sindaco del comune di Altomonte accetta di prorogare ulteriormente la convenzione per il rinnovo degli accordi, sottoscritta tra le parti in data 27 Luglio e 3 Agosto 2016, inderogabilmente, con termine fissato al 31 Dicembre 2024 per ulteriori 12 mesi.

Accordi tra il Comune di Altomonte ed Edison scaduti

“Considerato che alla data odierna il Comune di Altomonte si trova con tutti gli accordi di collaborazione scaduti nei confronti di Edison spa proprietaria della centrale termoelettrica. Tale circostanza , potrebbe causare una grave perdita per i cittadini di Altomonte , i quali dovrebbero essere i destinatari finali dei suddetti accordi. Considerato altresì che in data 29.01.2025 si è insediata una commissione d’indagine ai sensi dell’art.143 del TUEL, con finalità di scioglimento del consiglio comunale, in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, i cittadini di Altomonte si ritroverebbero senza i benefici di cui hanno potuto godere fino ad oggi, il tutto a vantaggio di Edison S.P.A., proprietaria della centrale termoelettrica di Altomonte, la quale in ogni caso resterà, comunque nella sua marcia commerciale”.

“Pertanto – si legge nella mozione dei due consiglieri – chiediamo al consiglio comunale di impegnare il sindaco , la sua giunta e tutti gli uffici comunali preposti , di provvedere nel più breve tempo possibile , ad avviare una proficua interlocuzione, con Edison S.P.A, di tenere informato il consiglio comunale , affinché’ nel minor tempo possibile vi sia una nuova ratifica degli accordi di benefici e collaborazione nei confronti dei cittadini di Altomonte”