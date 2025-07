Altomonte consegna alla città un’area giochi inclusiva, anche per persone con disabilità

- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – La cerimonia di consegna si terrà questa sera alle 19.30, e sarà aperta alla cittadinanza. Saranno ufficialmente consegnate importanti opere pubbliche finanziate dal Governo e dalla Regione che arricchiranno il territorio e ne miglioreranno la qualità della vita. Tra gli interventi completati: un nuovo parco giochi inclusivo, pensato anche per bambini con disabilità, il palazzetto dello sport dotato di nuovi impianti di climatizzazione e illuminazione, una parte di piazzale Ripa riqualificata, e due nuove auto per potenziare la mobilità tra le contrade.

Un progetto ambizioso riguarda inoltre il Casello, che da semplice contrada diventa centro abitato di riferimento per l’intero comprensorio rurale. Un’idea di sviluppo avviata anni fa e oggi sempre più vicina alla piena realizzazione. Alla serata saranno presenti ospiti istituzionali di rilievo: Rosaria Amalia Capparelli, presidente del GAL Valle Crati, e l’On. Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura. L’incontro sarà anche l’occasione per condividere con la comunità i nuovi programmi per il futuro di Altomonte. L’evento si concluderà con musica e momenti di convivialità.