ALTOMONTE – Con il sesto “Slalom Città di Altomonte” sta per aprirsi un weekend di sport, turismo e solidarietà. Tre parole chiave che accompagneranno l’edizione 2025 di un evento ormai diventato tradizione. Una gara che va oltre la competizione, trasformandosi in una festa collettiva in cui il rombo dei motori si fonde con il battito del cuore di un’intera comunità.

Il borgo cosentino di Altomonte si prepara a vivere il 27 e 28 settembre 2025 due giorni all’insegna dell’adrenalina. Torna infatti l’attesissimo Slalom Città di Altomonte, giunto alla sua sesta edizione, organizzato dall’ASA Castrovillari con il patrocinio del Comune e il sostegno di tutta la comunità locale.

6° Slalom Città di Altomonte: al via oltre 100 piloti

Gli organizzatori annunciano numeri da record: oltre 100 piloti già iscritti alla competizione, che promette sfide adrenaliniche lungo le contrade altomontesi, pronte ancora una volta a trasformarsi in un palcoscenico naturale per il motorsport. Il percorso della gara sarà dislocato la Strada provinciale 120 in località Casello ed avrà una lunghezza di 2,7 KM.

Il ricavato devoluto in beneficienza

Ma quest’anno la corsa assume un significato ancora più profondo: parte del ricavato sarà destinato a Fondazione Telethon e all’Associazione Luce di Luna, realtà che ogni giorno lavorano per la ricerca scientifica e l’assistenza sociale. Il rombo dei motori diventa così un messaggio di speranza e vicinanza, trasformando l’evento in un momento di sport e solidarietà.

«È incredibile come questa manifestazione riesca a cavalcare le contrade ospitali di Altomonte per il sesto anno consecutivo, consolidando il legame tra sport e comunità», ha dichiarato il consigliere con delega allo sport, Giuseppe Capparelli. Un entusiasmo condiviso da tutta la cittadinanza, pronta ad accogliere team, piloti e appassionati con la calorosa ospitalità che contraddistingue uno dei borghi più belli d’Italia.

Non solo motori: ristoranti, strutture ricettive e attività locali stanno già scaldando i motori per offrire il meglio della tradizione altomontese. Un’occasione unica per unire turismo, cultura ed emozioni sportive, con importanti ricadute anche per l’economia del territorio.

Trofeo Centro Sud Slalom ACI Sport e Challenge Slalom Calabria 2025

Il 6° Slalom Città di Altomonte sarà valido per il Trofeo Centro Sud Slalom ACI Sport e per il Challenge Slalom Calabria 2025, includendo anche il “VI Trofeo Mario Verta” e l’“VIII Memorial Vittorio Minasi”, due riconoscimenti che mantengono viva la memoria di figure fondamentali del motorsport calabrese.