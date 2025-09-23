HomeProvincia

Altomonte accende i motori e la solidarietà: oltre 100 piloti al via per il “6° Slalom Città di Altomonte”

Il 27 e 28 settembre il 6° Slalom Città di Altomonte, valido per il Trofeo Centro Sud ACI Sport e il Challenge Calabria. Un’edizione speciale che sostiene la Fondazione Telethon e l’Associazione Luce di Luna

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ALTOMONTE – Con il sesto “Slalom Città di Altomonte” sta per aprirsi un weekend di sport, turismo e solidarietà. Tre parole chiave che accompagneranno l’edizione 2025 di un evento ormai diventato tradizione. Una gara che va oltre la competizione, trasformandosi in una festa collettiva in cui il rombo dei motori si fonde con il battito del cuore di un’intera comunità.

Il borgo cosentino di Altomonte si prepara a vivere il 27 e 28 settembre 2025 due giorni all’insegna dell’adrenalina. Torna infatti l’attesissimo Slalom Città di Altomonte, giunto alla sua sesta edizione, organizzato dall’ASA Castrovillari con il patrocinio del Comune e il sostegno di tutta la comunità locale.

6° Slalom Città di Altomonte: al via oltre 100 piloti

Gli organizzatori annunciano numeri da record: oltre 100 piloti già iscritti alla competizione, che promette sfide adrenaliniche lungo le contrade altomontesi, pronte ancora una volta a trasformarsi in un palcoscenico naturale per il motorsport. Il percorso della gara sarà dislocato la Strada provinciale 120 in località Casello ed avrà una lunghezza di 2,7 KM.

Il ricavato devoluto in beneficienza

Ma quest’anno la corsa assume un significato ancora più profondo: parte del ricavato sarà destinato a Fondazione Telethon e all’Associazione Luce di Luna, realtà che ogni giorno lavorano per la ricerca scientifica e l’assistenza sociale. Il rombo dei motori diventa così un messaggio di speranza e vicinanza, trasformando l’evento in un momento di sport e solidarietà.

 «È incredibile come questa manifestazione riesca a cavalcare le contrade ospitali di Altomonte per il sesto anno consecutivo, consolidando il legame tra sport e comunità», ha dichiarato il consigliere con delega allo sport, Giuseppe Capparelli. Un entusiasmo condiviso da tutta la cittadinanza, pronta ad accogliere team, piloti e appassionati con la calorosa ospitalità che contraddistingue uno dei borghi più belli d’Italia.

Non solo motori: ristoranti, strutture ricettive e attività locali stanno già scaldando i motori per offrire il meglio della tradizione altomontese. Un’occasione unica per unire turismo, cultura ed emozioni sportive, con importanti ricadute anche per l’economia del territorio.

Trofeo Centro Sud Slalom ACI Sport e Challenge Slalom Calabria 2025

Il 6° Slalom Città di Altomonte sarà valido per il Trofeo Centro Sud Slalom ACI Sport e per il Challenge Slalom Calabria 2025, includendo anche il “VI Trofeo Mario Verta” e l’“VIII Memorial Vittorio Minasi”, due riconoscimenti che mantengono viva la memoria di figure fondamentali del motorsport calabrese.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

corteo gaza cosenza

Cosenza scende in piazza per Gaza con rabbia e dignità: il grido di migliaia...

Area Urbana
COSENZA - “Definisci bambino”. È una delle tante frasi che rimbalza sui cartelli, tra le mani colorate di pace dei più piccoli, nelle stories...
regionali confcooperative candidati

“Caffè della Cooperazione”: Confcooperative Calabria avvia il confronto con i candidati alle Regionali

Area Urbana
RENDE - Venerdì 26 settembre e il successivo venerdì, 3 ottobre, Confcooperative Calabria promuove il ciclo di incontri "Caffè della Cooperazione", che si terranno...

Mandatoriccio: giovane accoltellato in un complesso turistico, arrestati padre e figlio

Ionio
MANDATORICCIO (CS) - Dopo un’articolata attività di indagine i carabinieri di Corigliano Rossano, con il coordinamento dalla Procura di Castrovillari, hanno applicato una misura...

Anni di violenze sulla compagna: arrestato 33enne dopo l’ennesima aggressione davanti ai figli

Calabria
BORGIA (CZ) - È finito con un arresto l’incubo di una donna di Borgia, vittima per anni di maltrattamenti da parte del compagno convivente....

Cosenza: celebrato nella Parrocchia di Sant’Aniello il patrono della Guardia di Finanza

Area Urbana
COSENZA - Si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Parrocchia di Sant’Aniello Abate di Cosenza, la celebrazione della Santa Messa in onore...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37431Area Urbana22539Provincia19926Italia8039Sport3878Tirreno2969Università1473
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Bim Bum Basket Rende
Sport

Basket, buona prestazione della Bim Bum Rende al Sant’Ambrogio di Reggio....

REGGIO CALABRIA - Nonostante si sia persa la "finalina" a Reggio Calabria, nell'ambito del prestigioso torneo Sant'Ambrogio, dalla Bim Bum Rende basket arrivano buone...
Alfredo Citrigno
Sport

Cosenza Calcio, Citrigno «Pronto a trattare pubblicamente, ma Guarascio venga con...

COSENZA – L'imprenditore cosentino Alfredo Citrigno, già interessato all’acquisizione del Cosenza Calcio, avendo anche dichiarato pubblicamente di aver offerto 10 milioni di euro per...
Presidente Eugenio Guarascio Cosenza
Sport

Guarascio rompe il silenzio e apre (ancora) alla cessione: «Pronto a...

COSENZA - Il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio rompe il silenzio e interviene pubblicamente con una nota non solo per chiarire, nuovamente, la...
Pirossigeno Cosenza
Sport

Pirossigeno Cosenza: quante emozioni e che passione! Presentate le squadre di...

COSENZA - È stato un vero e proprio show! Una cornice di oltre 500 persone ha celebrato ieri sera al PalaPirossigeno la presentazione ufficiale delle...
Cosenza Calcio stadio MArulla curva Nord e sud
Sport

Cosenza Calcio: dalla gara contro il Giugliano riaperte le due curve...

COSENZA - Con una nota il Cosenza Calcio ha annunciato che a partire dalla prossima gara contro il Giugliano, primo turno infrasettimanale della stagione,...
guarascio - Alfredo citrigno
Sport

Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno «avevo offerto 10 milioni a Guarascio, al...

COSENZA - Intervistato dalla TV siciliana Telecolore, prima del match contro il Catania, Il presidente Guarascio era tornato a parlare della mancata cessione societaria...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA