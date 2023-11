‘Alto Impatto’, sequestri e controlli tra Cosenza e la provincia

COSENZA – Continuano in modo serrato i controlli predisposti dal Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, in stretta sinergia con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto, e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna.

Le aree urbane e della Provincia di Cosenza sono costantemente monitorate con l’impiego del personale della Questura, dei Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di Unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, Unità Cinofile, specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, vengono effettuati per prevenire e contrastare ulteriormente i reati predatori e per dare un immediato riscontro alle richieste di sicurezza da parte della collettività.

Sono stati effettuati servizi sia a Cosenza, tra piazza Autolinee, viale Parco, Corso Luigi Fera e zone limitrofe, che nei comuni di Corigliano Rossano (loc. Schiavonea) e Paola (Loc. Cetraro) e nelle aree più a rischio.

In tale quadro, sono stati attuati numerosi controlli di polizia a persone, veicoli ed esercizi commerciali. Particolare rilevanza riguarda la contestazione di violazioni afferenti alle norme sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salubrità dei prodotti alimentari.

Nello specifico, grazie al supporto dei NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e dei NAS (Nucleo Antisofisticazioni) di Cosenza, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio commerciale per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi con contestuale ammenda di € 7.862,00 e la sospensione temporanea dell’attività. A questo si aggiunge il sequestro di kg. 60 di derrate alimentari con relativa sanzione amministrativa pari ad € 1.500,00 per violazioni inerenti la mancata tracciabilità e la scadenza dei prodotti alimentari in vendita.

In Corigliano-Rossano gli Agenti del Commissariato di P. S. hanno effettuato il sequestro amministrativo di 3 chioschi per la vendita di fiori e la contestuale elevazione di sanzioni per un totale di € 10.328,08. Sono state inoltre identificate compiutamente 84 persone, controllati 34 veicoli controllati e 5 esercizi commerciali. I controlli in ambito provinciale da parte delle Forze di Polizia continueranno anche nei prossimi giorni.