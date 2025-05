Alta Velocità Praia–Tarsia: il sindaco Ameruso chiede al Governo certezze e fondi immediati

- Advertisement -

TARSIA (CS) – Il Consiglio Comunale ha approvato nei tempi previsti il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024, evidenziando uno stato di salute dell’Ente positivo, approvando addirittura un avanzo di amministrazione. Nonostante il contesto economico generale di difficoltà, l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ameruso prosegue con una gestione improntata alla massima prudenza.

L’approvazione nei tempi del rendiconto 2024, con un avanzo di amministrazione, testimonia – ricorda il Primo Cittadino – la solidità del nostro Comune, nonostante le sfide economiche che vivono tutte le istituzioni. La nostra azione amministrativa continua ad essere guidata dalla massima prudenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Alta Velocità Praia-Tarsia: urgenza di conferma e finanziamento

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una Delibera per ribadire al Governo centrale l’urgenza di confermare e finanziare l’alta velocità nella tratta Praia-Tarsia. Riteniamo che il tracciato, che ricalca quello dell’autostrada del Mediterraneo – evidenzia ancora il Primo cittadino – sia la soluzione più economica e strategica per collegare un’ampia area della nostra provincia. Con le tecnologie attuali, si possono trovare soluzioni a basso impatto ambientale. Questa infrastruttura porterebbe benefici economici e turistici significativi per i nostri territori. Il problema principale – conclude Roberto Ameruso – resta la disponibilità dei fondi, che sembrano essere stati dirottati su altre opere o comunque non sufficienti alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale. La Delibera è stata già inoltrata al Ministro delle Infrastrutture e per conoscenza alla Regione Calabria e al Presidente della Provincia di Cosenza così che si facciano carico anche loro di sollecitare la necessità dell’intervento.

Ok al regolamento comunale sui diritti del contribuente

Approvato anche il Regolamento comunale per l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente. Un atto importante per rafforzare la trasparenza e la tutela dei diritti dei cittadini nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

Revisione toponomastica e nuovo statuto comunale

Durante i lavori del Consesso è stata istituita anche la Commissione Consiliare per la revisione della Toponomastica Comunale. Vogliamo dare un nome dignitoso a tutte le strade del nostro territorio – precisa ancora il Sindaco – superando denominazioni generiche che ancora oggi persistono per le vie del borgo. Non solo. Il Consiglio comunale ha anche approvato l’istituzione della Commissione Consiliare per il nuovo Statuto Comunale. Dopo trent’anni, è un atto dovuto adeguare il complesso di regole che governa la macchina comunale adeguandole alle normative vigenti. Un processo complesso – evidenzia – nel quale, ovviamente, coinvolgeremo l’intera Assise così definire una visione futura che tenga conto della nostra identità. Le prime riunioni della commissione sono già in corso.

Ok al regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

Via libera anche al Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali. L’obiettivo è gestire in modo più efficiente il patrimonio impiantistico, che comprende il centro polifunzionale di viale Cassiani e lo stadio di contrada Canna, con l’obiettivo di renderli sempre più fruibili per i cittadini.

Ecco il regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi

Su iniziativa del Presidente del Consiglio Marco Cetraro, ancora, è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Un’importante iniziativa per coinvolgere i giovani nelle dinamiche della gestione pubblica e promuovere l’educazione civica. Il percorso partirà a settembre e coinvolgerà le scuole cittadine che hanno già dimostrato grandissimo entusiasmo.