Allerta meteo arancione diramata in Calabria, scuole chiuse anche a Trebisacce

COSENZA – Dopo l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione regionale per domani, si allunga la lista di sindaci che stanno disponendo in queste ore chiusura di tutte le scuole. Dopo Catanzaro e Crotone, anche Alex Aurelio, primo cittadino di Trebisascce, informa che “domani, sabato 20 maggio le scuole di ogni ordine e grado di Trebisacce resteranno chiuse” per “i possibili temporali, nubifragi e rovesci comunicati dalla Protezione Civile” e “invita alla massima prudenza”.

Anche a Reggio Calabria e Vibo Valentia domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a seguito dell’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale. I sindaci di Reggio delle due città, rispettivamente Paolo Brunetti e Maria Limardo, hanno emesso delle specifiche ordinanze.

Nella città calabrese dello Stretto “la Protezione Civile comunale – è detto in una nota – monitorerà l’evolversi della situazione e raccomanda di evitare di stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate”