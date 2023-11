Allarme furti nel Savuto, ladri in azione tra Mangone, Carpanzano e Rogliano. Residenti preoccupati

ROGLIANO – Sono stati segnalati e denunciati una serie di furti e tentativi di furti compiuti all’interno di villette e appartamenti negli ultimi giorni nell’area del Savuto. In particolare tra Mangone, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano e Carpanzano. Si tratta di topi d’appartamento che, spesso, approfittano del buio per intrufolarsi nelle abitazioni forzando porte e finestre ma anche di giorno, noncuranti, a volte, anche dalla presenza di persone all’interno delle case. Allarme lanciato da cittadini preoccupati ma anche dal Sindaco di Mangone Orazio Berardi che, in sinergia con i sindaci di Santo Stefano di Rogliano, Carpanzano e Rogliano hanno messo in allerta la popolazione e collaborano con le forze dell’ordine.

In un caso le telecamere di sorveglianza (i video sono stati consegnati ai carabinieri di Rogliano) hanno immortalato due persone che hanno tentato l’intrusione in una villetta e sono poi fuggiti alla vista delle telecamere. Al momento sarebbero un paio di furti messi a segno tra sabato e domenica a Santo Stefano di Rogliano e Carpanzano. Si tratterebbe di due persone, coperte da passamontagna, che una volta entrati nelle abitazioni farebbero razzia di orologi, contanti e preziosi. I carabinieri sarebbero sulle loro tracce dopo aver visionato le immagini.

Una cittadina di Mangone, allarmata per un tentativo di furto nella propria abitazione, ha scritto su Facebook un messaggio raccontando quando accaduto “dei ladri hanno provato ad entrare nella mia abitazione nonostante io e mio fratello fossimo dentro! Per fortuna abbiamo sentito i rumori e non sono riusciti a portare a termine il colpo… Aprendo la porta del salone ho intravisto una figura vestita di nero che stava provando a forzare la finestra, presumo che appena mi ha visto è scappato! Sono stati allertati i carabinieri di Rogliano che sono accorsi sul posto ma dei ladri nessuna traccia. Fate molta attenzione a tutte le persone sospette e segnalatele alle forze dell’ordine! Alziamo il livello di guardia.”