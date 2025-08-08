Alla III Edizione del SibarinProgress 2025 la magia jazz sotto le stelle con Rachel Z e Omar Hakim

SIBARI – Tra gli appuntamenti più attesi della terza edizione di SibarinProgress, la rassegna che si sta svolgendo nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Sibari, è stato senza dubbio il concerto che ha visto protagonisti la celebre pianista americana Rachel Z, insieme al leggendario batterista Omar Hakim, personaggio molto importante della scena, non solo jazzistica ma musicale internazionale.

Sul palco anche il giovane e talentuoso Jonathan Toscano al contrabbasso, astro nascente della scena jazz newyorkese, che ha attraversato generi, stili e confini geografici. Una vera esperienza musicale internazionale, in perfetta sintonia con lo spirito di SibarinProgress: una rassegna che guarda al futuro, valorizzando al tempo stesso memoria, musica colta contemporanea e contaminazioni culturali. un viaggio musicale intenso e coinvolgente.