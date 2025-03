Alfagomma in vendita, Succurro: «Conseguenze pesanti per la nostra economia»

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «L’annunciata vendita dell’Alfagomma è una notizia che ci preoccupa molto. Qui non bisogna considerare soltanto numeri e strategie finanziarie. Anzitutto, è in gioco il futuro dei lavoratori e delle relative famiglie». Lo dichiara la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che continua: «Alfagomma è una realtà produttiva di rilievo, con tre stabilimenti in Calabria e diversi occupati. È fondamentale che qualsiasi cambiamento di proprietà non metta a rischio la stabilità occupazionale e non penalizzi il nostro tessuto industriale. Quando le aziende finiscono sotto il controllo altrui, il rischio di ristrutturazioni e delocalizzazioni è sempre concreto».

«Per questo – sottolinea la Presidente Succurro – è necessario che le istituzioni e i rappresentanti dei lavoratori vigilino attentamente sull’evolversi della situazione. Non possiamo permettere che una decisione assunta lontano dalla Calabria abbia conseguenze pesanti sulla nostra economia: il lavoro e la dignità delle persone devono venire prima delle logiche speculative». «La provincia di Cosenza e l’intera regione hanno già subito troppe perdite nel settore industriale. È un dovere difendere le aziende che danno valore e occupazione al nostro territorio. Servono al più presto soluzioni – conclude Succurro – per salvaguardare il futuro dei lavoratori e delle rispettive famiglie».