Al via le iscrizioni per “Morano Summer Camp”, un mix di esperienze educative e sociali per giovani

- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – L’amministrazione comunale del borgo del Pollino presenta il “Morano Summer Camp – L’estate che fa squadra!”, un progetto educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai tre ai quattordici anni, che partirà dal 25 agosto per concludersi il 12 settembre 2025, con attività calendarizzate dal lunedì al venerdì (sabato e domenica esclusi) e con una grande festa conclusiva in agenda per domenica 14 settembre.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Usd Geppino Netti, l’Acr Morano e l’Asd Fit Harmony, intende offrire ai ragazzi un’esperienza educativa, sociale e divertente. Diverse le attività previste nel programma: teatro, improvvisazione e giochi espressivi; laboratori creativi e attività ludico-motorie; educazione alla salute e all’alimentazione; escursioni nella natura e laboratori ambientali; approccio al primo soccorso ed una settimana dedicata interamente al calcio, come pratiche sportive formative, inclusive e aggregative.

“Morano Summer Camp”: le regole per le iscrizioni

Ogni giornata sarà introdotta da un momento di accoglienza e preghiera. Le attività si svolgeranno al mattino (lunedì, mercoledì e venerdì) e al pomeriggio (martedì e giovedì), secondo una pianificazione strutturata per fasce d’età. Personale qualificato fornirà quotidianamente merenda e supporto vario.

La chiusura del campo è prevista per domenica 14 settembre, con una festa finale aperta alle famiglie e rallegrata da spettacoli, animazione, giochi e rinfresco. Le iscrizioni sono gratuite ma a numero chiuso – massimo 45 partecipanti – e verranno accolte dal 6 al 18 agosto, in ordine cronologico. Il modulo è disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

“Il Morano Summer Camp – affermano l’assessore Josephine Cacciaguerra e il sindaco Mario Donadio – rappresenta un’opportunità di crescita e condivisione, finalizzato a rafforzare il senso di amicizia e prossimità. Siamo anzi convinti che mediante il gioco e l’educazione si riesca a costruire e/o implementare relazioni positive. A nostro modo di vedere, la crescita di una comunità passa anche e soprattutto attraverso idee innovative e coraggiose, la cui concretizzazione costituisce un modo efficace per promuovere e valorizzare il patrimonio umano, anche quello, come in questo caso, attinente all’infanzia e a quella fase delicata della crescita che è l’adolescenza”.